Ultima seduta di Giunta del 2020: si chiude un anno “smart”

Nella mattinata di oggi (mercoledì 30 dicembre) la Giunta comunale di Cesenatico si è riunita per l’ultima seduta del 2020 dopo che il 22 dicembre scorso si era svolto anche l’ultimo consiglio comunale con l’approvazione del bilancio. Nell’anno dell’emergenza sanitaria inaspettata, il Comune di Cesenatico ha fatto un passo nel futuro con le sedute che, per la prima volta nella storia, si sono svolte in modalità “smart”. Non è stato facile, un cambio pratico ma soprattutto di mentalità e di abitudine per amministratori e consiglieri comunali che si sono trovati spesso soli davanti allo schermo di un computer o di un telefono a prendere decisioni o a dibattere di temi importanti.

Durante il 2020 si sono svolte 58 sedute della Giunta comunale con l’approvazione di 277 delibere da parte del sindaco Matteo Gozzoli, il vice-sindaco Mauro Gasperini e gli assessori Emanuela Pedulli, Valentina Montalti, Gaia Morara e Jacopo Agostini. Per quanto riguarda la Giunta sono state alternate sedute online a sedute in presenza, utilizzando la sala consiliare per mantenere sempre l’opportuno distanziamento.

Sono stati invece 12 i consigli comunali a cui hanno preso parte Giunta e gruppi consiliari per un totale di 79 delibere di consiglio comunale. Le ultime sedute del consiglio comunale si sono svolte in modalità “a distanza” con tutti i cittadini che possono seguire i lavori in diretta streaming.