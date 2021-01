Capodanno in zona rossa: ecco quello che si può fare oggi

Da oggi Cesenatico – come tutta l’Italia del resto – si è risvegliata in zona rossa. Sulla carta dovrebbero essere gli ultimi 6 giorni di lockdown (fino all’Epifania) con la “pausa” arancione del 4 gennaio. Ma con i contagi tornati a risalire (ieri indice Rt sopra l’1 in Calabria, Liguria e Veneto) è probabile che, anche dopo il 6 gennaio, il Governo ricorra nuovamente alle misure più stringenti.

Come successo per il Natale, anche il Capodanno sarà “sorvegliato speciale” da parte delle forze dell’ordine impegnate nei controlli non solo su strade e autostrade ma anche sul web, per intercettare i tentativi di organizzare feste e veglioni clandestini.

Da oggi fino al 3 gennaio sono dunque vietati tutti gli spostamenti anche all’interno del proprio comune salvo per motivi di lavoro, necessità o urgenza e per far ritorno alla propria residenza, domicilio o abitazione (serve però l’autocertificazione). Tra i motivi “di urgenza”, come ormai sappiamo, c’è anche quello di fare la spesa (oggi il supermercato dell’Iper è aperto dalle ore 9 alle 19).

L’obiettivo è quello di evitare assembramenti pericolosi, in particolare nella notte di San Silvestro quando il coprifuoco, che solitamente termina alle 5, sarà allungato fino alle 7 del mattino del primo gennaio.