In Romagna via ai saldi il 30 gennaio. Zona rossa permettendo…

In alcune regioni italiane – Valle d’Aosta, Molise e Basilicata – il 2 gennaio dovrebbero partire i saldi invernali. Tre giorni dopo anche Sardegna e Campania dovrebbero dare il via alla stagione degli sconti. Il condizionale è d’obbligo visto che alcune regioni, in considerazione delle zone rosse istituite per i prossimi giorni, starebbero valutando il cambio di data rispetto al calendario provvisorio diffuso da Confcommercio.