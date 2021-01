Parrucchiera positiva al Covid-19: tutte le clienti in isolamento

Prima un po’ di mal di gola, poi il tampone e l’esito positivo al Covid. Una storia come tante per una delle circa 250 persone di Cesenatico attualmente positive al coronavirus.

Il problema è che la persona in questione fa la parrucchiera e, prima di conoscere l’esito della sua positività, aveva già contagiato quasi tutte le colleghe.

Risultato? Il salone di parrucchiera chiuso per Covid fino al 10 gennaio e via alle procedure di tracciamento da parte dell’Ausl che hanno imposto a tutte le clienti che avevano frequentato il salone negli ultimi giorni l’isolamento domiciliare volontario per almeno due settimane.

A tal riguardo, segnaliamo la precisazione della titolare del salone che spiega come “la scelta di chiudere l’attività non sia stata imposta dall’Ausl, bensì assunta, con senso di responsabilità ed in assoluta autonomia, dalla stessa proprietà”.