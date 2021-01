Scuola: dal 7 gennaio il 50% degli studenti torna sui banchi

Il presidente del Consiglio Conte aveva anticipato appunto che il ritorno in classe sarebbe stato disposto per il 50% della popolazione studentesca, e non per il 75% dei ragazzi, come previsto invece dal dpcm del 3 dicembre. Fino alle vacanze di Natale, secondo quanto previsto dalla suddivisione in zone colorate, la didattica in presenza nelle Regioni nella fascia più a rischio era garantita solo fino alla prima media.

In questo modo non soltanto gli alunni delle elementari e delle medie, ma anche quelli più grandi, potranno completare l’anno in classe, dopo mesi di didattica a distanza.