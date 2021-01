L’ordinanza violata, alle 24 partono i fuochi in tutta la città

Bene, ieri puntualmente, allo scoccare della mezzanotte, in vari punti di Cesenatico, sono partiti botti e mortaretti e, in alcune zone – nei pressi di via Saffi – qualcuno ha allestito un vero e proprio spettacolo pirotecnico con i fuochi d’artificio che si sono visti nitidamente in tutto il centro storico. Un venale “atto di ribellione” per santificare una tradizione troppo difficile da estirpare e per dare il benvenuto – mai così sentito – al nuovo anno.