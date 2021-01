Approvato il Piano Asfalti 2021: 1 milione di investimento

Nell’ultima Giunta del 2020 è stato approvato il piano asfalti, un intervento significativo che prenderà via nel marzo del 2021 e proseguirà nei mesi successivi con l’obiettivo di rendere ancora più sicure e gradevoli strade e marciapiedi di Cesenatico. L’intervento sugli asfalti è diventato ormai una costante per questa amministrazione comunale che sta mettendo in piedi un’opera strutturata ed estesa per intervenire sulle arterie di Cesenatico: dal 2017 sono stati messi in campo investimenti per 4.100.000,00 di euro con il 2021 che vedrà impiegato 1.000.000,00 di euro.

La progettazione degli interventi è stata affidata a Cesenatico Servizi in sinergia con i tecnici comunali e con l’amministrazione comunale ed è la combinazione delle conoscenze acquisite con la manutenzione ordinaria, delle segnalazioni dei cittadini all’URP, dai Comitati di Zona e anche delle segnalazioni del Comando di Polizia Locale.

I lavori consisteranno nel rifacimento del manto stradale di alcuni tratti, la manutenzione dei marciapiedi sia in conglomerato bituminoso sia in porfido che in betonelle autobloccanti. Le ditte specializzate che verranno incaricate da Cesenatico Servizi interverranno in totale su 59.801 mq di strade e 2945 mq di marciapiedi, una quantità di superficie senza precedenti.