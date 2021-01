Dopo il 6 gennaio l’Emilia Romagna rischia la zona arancione

Sul fronte dell’emergenza Covid non è stato un inizio d’anno rincuorante per la nostra regione. Nelle ultime 24 ore, in Emilia Romagna, sono stati diagnosticati 2.629 nuovi casi di contagio da coronavirus su oltre 11.300 tamponi. Il tasso di positività è del 22,9% e l’indice Rt è tornato a sfiorare la soglia fatidica dell’uno.

Un dato appena al di sotto dei due record fin qui registrati in regione da inizio pandemia: il 15 novembre con 2.822 casi su oltre 12.500 tamponi e il 14 novembre con 2.637 su quasi 21.500 tamponi.

Dopo qualche giorno di break, si alza nuovamente la pressione sui ricoveri: nei reparti Covid ci sono 2.643 pazienti (14 in più) e in terapia intensiva 231 (due in meno rispetto a ieri). L’età media dei nuovi positivi è 46 anni e la situazione dei contagi resta critica, in particolare, a Ravenna (292 casi) e Rimini (258). Ieri, in totale, nel cesenate 129 casi di Covid in più (9 a Cesenatico).

Con questi dati, l’Emilia Romagna, allo scadere del decreto di Natale, il 6 gennaio, potrebbe finire nuovamente in zona rossa o, più probabilmente, arancione.