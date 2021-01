Covid: a Cesenatico altri 22 casi positivi, nel Cesenate 175

Aumentano nella provincia di Forlì-Cesena, nella giornata odierna (lunedì 4 gennaio), i nuovi casi di positività al Covid-19. In totale sono 244. Nel Cesenate sono 175 (di cui 144 sintomatici), così suddivisi sul territorio: Cesena 92, Cesenatico 22 (sul territorio comunale si registrano in totale 263 persone positive), Bagno di Romagna 2, Borghi 4, Gambettola 5, Gatteo 13, Longiano 4, Mercato Saraceno 1, Montiano 2, San Mauro Pascoli 4, Sarsina 6, Savignano 12, Sogliano 2.

Sul territorio comunale di Cesenatico si contano 263 persone positive, di cui 248 in isolamento domiciliare e 15 ricoverati non in terapia intensiva. Dall’8 marzo 2020, data in cui è stata registrata la prima positività sul territorio di Cesenatico, si sono registrati in città 952 casi totali di cui 680 guariti e 9 deceduti, di cui uno purtroppo in quest’ultima settimana.

Per quanto riguarda il Comando della Polizia Municipale, i tamponi di screening, dopo le 5 positività delle scorse settimane, hanno dato tutti esito negativo.

+++ IL BOLLETTINO DI IERI +++

Rispetto a ieri diminuiscono i casi registrati in Emilia Romagna, i nuovi casi sono 1.600, su un totale di 9.133 tamponi eseguiti. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 17,5%.

Dei nuovi contagiati sono 669 gli asintomatici, di questi 446 persone sono in isolamento domiciliare e 613 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 46,4 anni.

I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, sono -241 rispetto a ieri. Di questi, le persone in isolamento a casa sono -269, il 95% del totale dei casi attivi.

La situazione dei contagi nelle province dell’Emilia Romagna vede Reggio Emilia con 227 casi, poi Rimini (212), Bologna (202), Modena (189), il territorio di Cesena (175), la provincia di Ravenna (155), Parma (145), Ferrara (115), l’area di Forlì (69), il circondario di Imola (56) e la provincia di Piacenza (55).