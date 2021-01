Oggi si torna in zona arancione: riaprono i negozi

Si torna in zona arancione: riaprono i negozi. Oggi Cesenatico – come tutta Italia – si è risvegliata in zona arancione. Dunque, dopo un inizio anno in zona rossa, almeno per un giorno, tornano le regole più soft e si allenta per 24 ore la stretta relativa a spostamenti, negozi, bar, ristoranti.

Oggi continua a rimanere in vigore il coprifuoco tra le 22 e le 5, ma prima della limitazione si potrà circolare all’interno del Comune senza autocertificazione. Si potrà dunque uscire liberamente per una passeggiata o per acquisti, rispettando sempre la distanza di un metro dagli altri e indossando la mascherina. L’autocertificazione è necessaria per spostamenti all’interno del comune tra le 22 e le 5 o per giustificare movimenti al di fuori del comune e/o della regione per motivi di necessità, lavoro, salute.