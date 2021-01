Ubriaco fermato in via Cavour al volante di un autocarro

Al volante di un autocarro stava procedendo, con andatura incerta, su viale Cavour. Controllato dai carabinieri, un 53enne di Cesenatico è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza in quanto trovato con un tasso alcolemico pari a 3.27. Per lui sono ovviamente scattate tutte le sanzioni del caso: il ritiro della patente di guida e l’autocarro affidato ad una persona di fiducia.