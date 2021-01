Al Mamì Bistrot la mostra fotografica di Roberto Del Bianco

“Infinito” invece è il suo ultimo lavoro artistico, quello realizzato duranti i due mesi della clausura pandemica: “Ho scattato una foto al giorno dalla finestra del quinto piano di casa mia – spiega – per raccontare, nell’apparente staticità di quel periodo, l’infinita mutevolezza del mare. E’ un progetto fotografico che ribalta il concetto stesso di lockdown e che dimostra che anche la carcerazione domestica può offrire spunti artistici molto intriganti. Il risultato di quel lavoro – sessanta immagini con lo stesso soggetto ma tutte profondamente diverse – è stato un modo per esorcizzare i ricordi tristi e per dare un senso ad un periodo che abbiamo vissuto come una prigione e che, invece io ho voluto interpretare come un’opportunità”.

Nell’era del digitale e delle limitazioni imposte dal Covid, il graduale ritorno alle mostre “dal vivo” anche per Del Bianco rappresenta un aspetto molto importante: “Un conto è osservare un’immagine attraverso lo schermo freddo di un computer – spiega – un altro è guardarla su una stampa fotografica che, per un fattore emozionale e di qualità, non sarà mai sostituibile. Per questo tornare ad esporre le mie fotografie al Mamì sarà come riannodare il senso di un discorso brutalmente interrotto e che, oggi, ritrova finalmente la sua vera dimensione artistica”.