Controlli nel settore ittico: denunciate due persone per tentata frode

Nel corso dell’attività ispettiva i militari hanno proceduto inoltre al sequestro amministrativo di:

193 confezioni di cozze, ostriche e vongole veraci, per 182 kg, a carico di una cooperativa di Goro;

253 confezioni di ostriche, per 253 kg, a carico di una società con sede a Porto Garibaldi.

I sequestri in questione sono stati eseguiti poichè le parti, all’atto del controllo, non erano in grado di esibire documentazione attestante la provenienza del prodotto. In virtù di questo, sono state anche elevate sanzioni per 3mila euro.