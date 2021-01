Il vaccino anti Covid arriva alla Casa di Riposo di Cesenatico

“In questi lunghi mesi abbiamo imparato con fatica come difenderci da questo virus, oggi cominciamo anche a Cesenatico la fase di contrattacco. È una giornata storica, emozionante, è la campagna vaccinale parte da un luogo delicato e fragile come la nostra casa di riposo e presto si estenderà. La Comunità Scientifica ha lavorato unita come mai prima per raggiungere questo obiettivi e bisogna essere fieri dei risultati raggiunti. Aspetterò il mio turno, pronto a fare il vaccino quando toccherà a me: farlo è utile non solo a noi stessi, ma anche un dovere verso la collettività”, spiega il sindaco Matteo Gozzoli.