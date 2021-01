L’arte sulle cabine elettriche: sul podio il murales di Pantani

Le migliori cabine sono state raccolte nel book fotografico ‘Cabine d’ Autore’, dove possono essere sfogliate per cogliere il valore del progetto nel suo insieme. Da due anni, inoltre, in concomitanza con il Giro d’ Italia, è partito il Progetto ‘Cabine in Rosa’, l’iniziativa di street art che libera la creatività degli artisti in un percorso che affianca le tappe di una delle manifestazioni ciclistiche più importanti del mondo. Dalla Sicilia al Piemonte: gli artisti sono stati coinvolti per riqualificare e reinterpretare 12 cabine e accompagnare così le tappe del giro d’Italia.