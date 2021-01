“Emiliano-romagnoli tutti vaccinati entro settembre”

Sulle forniture, il commissario Arcuri “le ha garantite per quello che riguarda i vaccini esistenti. Cominceremo ad avere dosi di più case farmaceutiche nei prossimi mesi. L’obiettivo è quello di arrivare nel terzo trimestre con la vaccinazione di massa conclusa. Il nostro sogno è di terminarlo un po’ prima”.

Questo accadrà, per Donini nel caso in cui, oltre a quelli già approvati, arrivassero autorizzazioni anche per vaccini attualmente in sperimentazione. “In questo caso – ha detto – noi potremmo riuscire a mettere in campo un’organizzazione che ci consente di arrivare entro il terzo trimestre dell’anno a vaccinare tutti gli emiliano-romagnoli che intendano farlo e io mi auguro che siano veramente tanti”.