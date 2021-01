Scuola, la Regione conferma: “Pronti a ripartire l’11 gennaio”

Molte scuole della nostra provincia non hanno ancora comunicato orari e modalità della didattica in presenza al 50%, ma in Regione – dopo l’annuncio della ripartenza dell’11 gennaio – si dicono “più che pronti” anche in virtù di un “piano definito già prima di Natale”.

L’assessore regionale alla Scuola in Emilia-Romagna, Paola Salomoni, ribadisce che la “regione sarebbe stata addirittura pronta a ripartire con una previsione in presenza in aula per le scuole superiori del 75%. A maggior ragione – dice – siamo pronti a farlo l’11 gennaio al 50%”.