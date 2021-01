Basket, Tigers brindano con vittoria

Altro blackout in avvio di terzo quarto, ma non porta danni, perché Cesena è più che quadrata in difesa e le contromisure langarole non sortiscono effetti, con il solo Danna, alla fine, a cercare di non arrendersi. Ceduti così 6 punti ai piemontesi nella terza frazione di gioco, i Tigers si riprendono con gli interessi il vantaggio nell’ultimo quarto da 20-1, con un secondo tempo da 100% ai tiri liberi. Altra buona notizia per i ragazzi allenati da coach Di Lorenzo.

Ora pochi giorni per preparare la partita di domenica, sempre al Carisport, contro Omegna. Avversario dalle qualità sicuramente migliori rispetto alla pur combattiva Alba. Sarà fondamentale per i Tigers dare continutità a quanto visto quest’oggi sul campo, continuando a limare i dettagli, nel tentativo di limitare al massimo quei cali di tensione che contro formazioni come Omegna, appunto, potrebbero non concedere seconde opportunità.