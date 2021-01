L’anno nero di bar e ristoranti: in regione -40% di fatturato

L’estate in riviera è andata alla grande, ma non abbastanza per recuperare tutto il terreno perduto. E così, secondo le stime di Fipe-Confcommercio, il 2020 per bar e ristoranti emiliano-romagnoli si è chiuso con oltre il 40% in meno di fatturato. Per colpa dell’emergenza Covid, sui conti correnti dei titolari degli esercizi pubblici della nostra regione, rispetto al 2019, mancano 3,3 miliardi. Una catastrofe.

In Romagna la situazione è leggermente migliore perché, rispetto alle aree metropolitane dell’Emilia, da noi i due mesi estivi hanno regalato quella “sgommata” che altrove non c’è stata. Ma il primo conto dei danni del 2020 è comunque salatissimo. Tanto che la stessa associazione lancia l’allarme sul rischio di usura, in un settore che a livello regionale impiega circa 100mila persone.