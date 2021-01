Per due giorni siamo in zona gialla: riaprono bar e ristoranti

Vale la pena ricordarlo perché – con questo inizio d’anno un po’ Arlecchino – c’è il serio rischio di confondersi. Oggi e domani Cesenatico – come tutta Italia del resto – è in “zona gialla”, dunque riaprono i negozi (fino alle 21), i bar ed i ristoranti (fino alle 18) con questi ultimi che dovranno chiudere però sabato e domenica, quando si tornerà in “zona arancione”.

Rispetto al passato, però, sarà una zona gialla “rinforzata”, ovvero fino al 15 gennaio sarà in vigore il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma; con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.