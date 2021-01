Vanno all’asta gli hotel “Sirena” e “Maison des Roses”

E’ stato, per molti anni, uno degli alberghi più eleganti di Cesenatico, ma poi qualcosa non è andato per il verso giusto e l’Hotel Sirena, il celebre quattro stelle di via Zara, il prossimo 14 gennaio andrà all’asta. Trentasette stanze distribuite su tre piani con un prezzo base stimato di 1.490.000,00 euro ed offerta minima da 1.117.500,00.