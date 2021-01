L’anno nero dell’aeroporto di Bologna: -73,4% rispetto al 2019

I passeggeri del 2020 dell’Aeroporto Marconi di Bologna sono stati poco più di un quarto di quelli del 2019, anno record per lo scalo bolognese con quasi nove milioni e mezzo di transiti. E’ il dato che racconta impietosamente la crisi del traffico aereo che ha coinvolto il mondo: a Bologna hanno volato 2.506.258 persone, con un decremento del 73,4% rispetto all’anno precedente.

Un dato che riporta il Marconi ai livelli di traffico del 1997, quando il 20% dei passeggeri volava sui charter – oggi quasi scomparsi – e il segmento low cost non aveva ancora modificato radicalmente il trasporto aereo in Europa e in Italia.

Il calo è ovviamente più pesante sui voli internazionali (-77,2%) che su quelli nazionali (-59%). Flessione anche per il cargo, sebbene molto più contenuta, con un -11,1%.

Nella classifica delle destinazioni ‘più volate’ del 2020 tre aeroporti italiani: Catania, Palermo e Fiumicino.