Scuola, il dietrofront della Regione scatena le polemiche

Dopo averci spiegato, per tutte le festività, che l’Emilia Romagna, sulla scuola, era prontissima a ripartire, ieri – dopo l’ingresso della nostra regione in fascia arancione – il Governatore Bonaccini è stato costretto al dietrofront e a posticipare la campanella per le superiori almeno fino al 25 gennaio. Come lui, per la verità, hanno fatto i colleghi di Piemonte (18 gennaio), Lazio (18 gennaio), Lombardia (24 gennaio), Campania (25 gennaio), Sicilia (30 gennaio), Friuli Venezia Giulia (31 gennaio), Veneto (31 gennaio), Marche (31 gennaio) e Sardegna (1 febbraio).

I provvedimenti – “assunti per proteggerci dalla nuova ondata che ha già investito altri Stati europei” ha spiegato Bonaccini – hanno comunque sollevato le accese proteste di Lega e Forza Italia che hanno contestato il provvedimento e, soprattutto, le motivazioni politiche che l’hanno ispirato.

E così, mentre a livello nazionale, il Movimento 5 Stelle si stringe attorno al suo ministro Azzolina accusando il Pd di “tradimento”, ieri è arrivata la stilettata del segretario della Lega Romagna Jacopo Morrone secondo cui “affermare che la regione sia diventata ‘zona arancione’ per colpa di pranzi e cene in famiglia durante le festività natalizie è per lo meno sconcertante viste le restrizioni fin troppo punitive a cui gli emiliano-romagnoli si sono assoggettati con rassegnazione”.