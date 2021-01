Temperature vicino allo zero: attesa per la prima nevicata

Anche a Cesenatico in questi giorni, per la prima volta, le temperature sono scese sotto lo zero. Dunque, secondo le previsioni delle stazioni meteo regionali, in questo fine settimana potrebbe arrivare la prima neve anche in pianura.

In particolare, per Emilia Romagna Meteo, i primi fiocchi in riviera potrebbero cadere domani, mentre le precipitazioni nevose hanno già raggiunto tutte le località dell’Appennino emiliano-romagnolo come non succedeva da anni, alimentando i rimpianti di tutte le stazioni sciistiche della regione che, in questo periodo, sarebbero state strapiene di gente.