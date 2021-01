Appello per i ristori, ma lo scenario è preoccupante

L’atto è scontato, gli esiti un po’ meno. Ieri, dopo l’annuncio dell’ingresso dell’Emilia Romagna in zona arancione, il presidente regionale Stefano Bonaccini – assieme ai governatori delle altre 4 regioni “arancioni” (Veneto, Lombardia, Calabria e Sicilia) – ha chiesto con una lettera al Governo “di fornire doverose e puntuali rassicurazioni circa un’immediata messa in campo di ristori e la loro quantificazione”. Questo per evitare, scrivono Bonaccini, Zaia, Fontana, Spirlì e Musumeci, “ulteriori penalizzazioni alle categorie colpite e per scongiurare il rischio che interi comparti vengano definitivamente cancellati dalla geografia economica delle nostre Regioni”.

Atto dovuto, si diceva, ma lo scenario non è affatto incoraggiante. L’arancione, come noto, genera un danno devastante a bar e ristoranti, così come ai centri commerciali. Lo stesso si potrebbe dire per i negozi che, con le drastiche limitazioni di spostamenti fra comuni, accusano un calo verticale di incassi. Ma in quest’ultimo caso, poiché l’apertura è consentita, il ristoro pare non sia dovuto…

In ogni caso, l’ultima ordinanza ha inferto una nuova mazzata ai fatturati già in ginocchio di migliaia di attività commerciali. E l’andamento del contagio suggerisce che questo potrebbe essere solo il prologo di misure più estese e più dure. Ma, per il momento, al di là dell’appello corale dei cinque governatori, sulle norme per i nuovi indennizzi è sceso il silenzio.

Intanto, nella legge di bilancio il governo aveva accantonato con una certa dose di prudenza un fondo da 3,8 miliardi che sarebbero stati subito a disposizione per i nuovi aiuti. Ma i deputati (i senatori hanno potuto solo ratificare le decisioni di Montecitorio) hanno preferito dirottare quei fondi altrove. Ad esempio sull’incentivo alle auto elettriche fino a 40mila euro, a patto che però l’acquisto sia deciso da famiglie con Isee fino a 30mila euro, sull’incentivo per sostituire rubinetti e sciacquoni, quello per gli occhiali o i telefonini. Con tanti saluti alla pandemia, in una sorta di replica del bonus monopattini spuntato nel pieno della prima ondata.