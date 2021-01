Cameriere di Cesenatico evade dai domiciliari: arrestato

Era agli arresti domiciliari e dunque, secondo le precise disposizioni dell’autorità giudiziaria, poteva recarsi solo a Cesenatico dove – malgrado il provvedimento restrittivo – continua a lavorare come cameriere in un ristorante del centro. E invece i carabinieri l’hanno trovato giovedì scorso a spasso in bicicletta a Ravenna. Per questo l’uomo – un albanese 39enne – è stato nuovamente arrestato dai carabinieri di Cervia.