Una lista civica con l’ambizione di diventare un laboratorio di idee

Monia Rustignoli, 41 anni, tecnico della prevenzione all’ospedale Bufalini, è una delle anime di “Cesenatico Civica”, la lista civica che sosterrà la ricandidatura di Matteo Gozzoli alle prossime elezioni amministrative.

L’ultimo passo del gruppo è stato quello sul nome della lista civica, una scelta che racconta le intenzioni e il respiro che vorrà avere questo progetto che non si esaurirà con la prossima tornata elettorale, ma che vuole diventare un laboratorio permanente di idee per la città.

“È chiaro che le prossime elezioni amministrative rappresentano un passo importante per Cesenatico, ma la nostra intenzione è quella di costruire insieme a Gozzoli qualcosa che vada oltre questo appuntamento e che possa rappresentare un ulteriore punto di riferimento per i cittadini che hanno a cuore la città – spiega Monia Rustignoli – Vengo dall’esperienza dei Comitati di Zona, uno strumento fondamentale in cui questa amministrazione ha creduto molto, e da anni di volontariato e impegno in vari ambiti, tra cui la rappresentanza scolastica in quanto mamma di 3 bambini. Ho avuto modo di conoscere nel tempo persone e realtà diverse, ciascuna con la propria storia, e sono certa che tutti possano dare il loro contributo per migliorare, bisogna solo avere la volontà e la forza di ascoltare, senza discriminare mai. Per questo uno degli aspetti fondamentali a cui vogliamo lavorare è la comunicazione”.