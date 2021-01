All’Emilia Romagna il record dei contagi delle ultime 24 ore

Il virus non allenta la sua pressione. Oggi, in Emilia Romagna, si sono registrati 1942 casi in più. Di questo passo, prima della fine della settimana, arriveremo a superare la soglia dei 200mila casi di positività in regione dall’inizio della pandemia ad oggi.

Sono stati 9.632 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, ma se l’Emilia Romagna risulta in cima alla classifica delle regioni italiane più “vaccinate”, il dato dei contagi non diminuisce tanto che, nella giornata di oggi, per la prima volta, ci tocca anche la palma di regione con il maggior numero di contagi delle ultime 24 ore davanti a Veneto (+1715), Sicilia (1587), Lombardia (1488) e Lazio (1254).