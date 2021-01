Ambiente, sfilata di cessi alle colonie

Chissà se mentre si liberava di quei gabinetti si sentiva una persona migliore. Con ogni probabilità ha agito di notte, per non farsi vedere. E poi li ha scaricati, uno, due, tutti quelli di cui si voleva sbarazzare. Forse pensava di andare a colpo sicuro trovando un facile accesso alle colonie. Ma così non è stato. E ha scaricato il suo ingombrante fardello di ceramica bianca in via pian del Carpine. Dove, dietro quella rete, in una delle tante stanze ad alveare qualche anno fa morì Obinna.

È l’ennesimo caso di gesto scellerato che pesa sulla collettività di qualcuno che probabilmente ha rinnovato alcune stanze della sua attività in vista della stagione che verrà. Una serie di sanitari, lavandini, water rotti in serie che fanno pensare ad attività con più stanze e quindi più bagni che si sta ristrutturando.