Anche i medici di base potranno somministrare il vaccino

L’accordo che anticipa il Governatore ricalcherà, grosso modo, quello già siglato in Lombardia, dove anche i medici di base vaccineranno i loro pazienti contro il covid. L’accordo è stato messo nero su bianco nella mattinata di venerdì 8 gennaio. Tra i punti chiave dell’accordo in via di definizione c’è anche la possibilità di procedere con le immunizzazioni non necessariamente negli studi medici ma anche — e soprattutto — nelle strutture esterne, in collaborazione con enti locali, Ats e cooperative di medicina generale. Inoltre è stato previsto anche un sistema di premi che scatteranno al raggiungimento di obiettivi di copertura. Insomma, chi più vaccina più guadagna.