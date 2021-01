Spritz galeotto, verso lo stop dell’asporto per i bar dopo le 18

La criticità più pericolosa, secondo le nuove tesi del Governo, sarebbe l’asporto nei bar dopo le 18. Quella norma, infatti, ha maglie interpretative un po’ troppo larghe e dunque – secondo l’Esecutivo – lo “spritz da asporto” offrirebbe il pretesto per creare momenti di socializzazione e, a volte, di assembramento. Per questo, nelle norme del nuovo Dpcm che entrerà in vigore il 16 gennaio, c’è anche l’ipotesi di varare una stretta anti-movida, vietando l’asporto dalle 18 esclusivamente per i bar (ma non per le pizzerie) e consentendo solo le consegne a domicilio.

Si tratta, va detto, per ora solo di un’ipotesi anche se – pare ormai certo – che il nuovo impianto normativo – con la curva dei contagi che non rallenta – conterrà restrizioni ancora più stringenti.

A parte la conferma del coprifuoco alle 22, si profila infatti il prolungamento del divieto di spostamenti anche tra Regioni “gialle”. Unico elemento di ottimismo l’inserimento di una “zona bianca” nelle aree a minore contagio (con Rt sotto 0,5) con libertà di spostamento e con tutte le attività aperte, in pratica in ritorno all’era pre-Covid. In fascia bianca si potrebbero infatti riaprire i luoghi della cultura, come musei, teatri, sale da concerto e cinema. I bar e i ristoranti lavorerebbero senza limiti di orario e anche piscine e palestre tornerebbero a funzionare a pieno ritmo. Sempre però mantenendo le regole base di contenimento, come mascherina obbligatoria, distanziamento e divieto di assembramento.