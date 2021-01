Zecchi (Lega): “Che fine ha fatto il simbolo del Pd?”

“Fare una Lista Civica per svincolarsi dal simbolo del proprio partito perché ovviamente a livello nazionale non ‘naviga’ in buone acque lo trovo estremamente scorretto verso gli elettori”. Lo scrive sulla sua pagina facebook la consigliera della Lega Giulia Zecchi, l’unica voce dell’opposizione che, ogni tanto, si leva in questa città.

Lo spunto per l’esternazione social lo offre la presentazione ufficiale della lista “Cesenatico Civica” che, malgrado il suo appoggio elettorale all’attuale sindaco Matteo Gozzoli, nel suo logo non inserisce il simbolo del Pd.