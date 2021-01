Addio ai “Mi Piace” su facebook

Addio ai Mi Piace sulle pagine facebook una novità alquanto discussa durante tutto l’anno 2020. Finalmente il social firmato Mark Zuckerberg ha messo in atto questo cambiamento fornendo più rilevanza ai followers piuttosto che ai like. Spieghiamo nel dettaglio che cosa sarà modificato nelle pagine facebook di vip, brand, ditte etc. Non si troverà più il pollice alzato a destra in alto ma solo il numero dei “seguaci”, quindi l’azione che si potrà compiere rimarrà solo una: cliccare su segui senza poter dare o togliere i piaci a seconda di come ci svegliamo la mattina.

Specifichiamo che questa modifica non è l’unica realizzata da facebook e che sarà comunque testata in questi mesi per capire se il pubblico la gradirà o meno.