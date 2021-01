Bonus ristori al via la domanda. Ecco quando…

Gestione diretta invece per 2 bandi: uno a gennaio, da 1,5 milioni di euro per i gestori delle piscine pubbliche in concessione attraverso convenzioni; il secondo, a febbraio, da 2 milioni di euro, per Taxi e Noleggio con conducente (Ncc). Questi bonus saranno erogati in modo diretto dalla Regione sulla base delle licenze in essere. Si contano circa 3mila i soggetti in l’Emilia-Romagna che potranno richiedere questi contributi.

Inoltre a fine gennaio saranno disponibili altri fondi per i ristori dedicati alle seguenti attività: imprese culturali e cinema (circa 2,5 milioni di euro); palestre (2 milioni di euro); spettacolo viaggiante (1 milione di euro); discoteche e locali da ballo assimilati (3 milioni di euro).

In questi giorni si avrà certezza sulle cifre messe a disposizione per le varie categorie, così come le modalità di gestione dei ristori destinati ai maestri di sci, di snowboard e addetti degli impianti sciistici (1 milione di euro) e per le guide turistiche (1 milione di euro).

Sono previsti altri 4 milioni di euro per coprire le categorie legate alle fiere paesane e sagre come i venditori ambulanti.