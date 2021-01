Covid: a Cesenatico in totale 290 casi positivi

Diminuiscono nella provincia di Forlì-Cesena, nella giornata odierna (martedì 12 gennaio), i nuovi casi di positività al Covid-19. In totale sono 151. Nel Cesenate sono 97 (di cui 62 sintomatici) così suddivisi sul territorio: Cesena 33, Cesenatico 5 (il numero totale dei casi sul territorio comunale è di 290), Bagno di Romagna 1, Borghi 4, Gambettola 7, Gatteo 5, Longiano 3, Mercato Saraceno 2, Montiano 5, Roncofreddo 3, San Mauro Pascoli 17, Sarsina 1, Savignano 9, Sogliano 1.

+++ IL BOLLETTINO DI IERI +++

Rispetto a ieri diminuiscono i casi registrati in Emilia Romagna, i nuovi casi sono 1.563, su un totale di 16.653 tamponi eseguiti. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 9,4%.

Dei nuovi contagiati sono 783 gli asintomatici, di questi 334 persone sono in isolamento domiciliare e 670 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 46,2 anni.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, in questa prima fase riguardante il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani. E’ on line il nuovo portale con l’aggiornamento in tempo reale delle vaccinazioni effettuate in Emilia Romagna.

I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, sono -1.274 rispetto a ieri. Di questi, le persone in isolamento a casa sono -1.262, il 95,1% del totale dei casi attivi.

La situazione dei contagi nelle province dell’Emilia Romagna vede Bologna con 335 nuovi casi; a seguire Reggio Emilia (240), Rimini (228), Modena (203), Piacenza (131), Ferrara (128), Cesena (97), Ravenna (78). Poi il territorio di Forlì (54), quindi Parma (38) e infine Imola (31).