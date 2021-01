Guardia di Finanza: illeciti contro il reddito di cittadinanza

Individuate 6 persone che percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza.

Nell’ambito dei recenti controlli finalizzati a contrastare l’indebita percezione di risorse pubbliche, i finanzieri della Compagnia di Forlì, in sinergia e collaborazione con l’INPS, hanno scoperto, sei

nuclei familiari che, simulando uno stato di indigenza economica, hanno ottenuto il sussidio economico del “Reddito di Cittadinanza” senza averne diritto.

Nel dettaglio, le investigazioni delle Fiamme Gialle, agevolate anche dall’incrocio delle informazioni in possesso con quelle delle banche dati informatiche in uso al Corpo, hanno consentito di

approfondire la posizione reddituale e patrimoniale di diversi soggetti residenti nel forlivese che hanno presentato autocertificazioni con dati non rispondenti al vero, percependo, in tal modo, un

reddito di Cittadinanza complessivamente pari a circa 50.000,00.