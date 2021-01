In arrivo 13 colonnine per la ricarica di veicoli elettrici

Il Comune di Cesenatico sta implementando l’installazione di una nuova rete di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

L’azienda “Be Charge” sta, infatti, installando 13 nuove colonnine per implementare la rete cittadina, di cui 4 con tecnologia di ricarica veloce.

L’azienda è stata individuata attraverso un bando pubblico ed i punti in cui “Be Charge” installerà le colonnine standard sono: via Caboto, piazza Comandini, viale Milano, via Fossa (zona artigianale Villamarina Monte), viale dei Mille, via Litorale Marina (parcheggio scolastico), via San Benedetto, via Balitrona a Bagnarola, piazza Angelina Pirini a Sala.