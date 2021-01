Covid, al Bufalini nuova struttura per le attese

Nuova struttura che arriva a quasi un anno dall’emergenza Covid-19. All’esterno del Pronto Soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena è stata allestita una nuova struttura provvisoria dedicata ad ospitare gli accompagnatori dei pazienti che devono accedere in pronto soccorso. Non è infatti possibile (se non per casi specifici) attendere i propri cari all’interno dei pronti soccorsi delle strutture sanitarie.