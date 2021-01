Turismo in Emilia Romagna: l’importanza di investire su internet

L’Emilia Romagna è una delle regioni più belle d’Italia dal punto di vista architettonico e culturale. Pensiamo ad esempio alle bellezze di Bologna, una città situata in una posizione geografica centrale e da sempre ambita per la sua facilità nel favorire il commercio e gli scambi con gli altri territori. Chiamata Felsina dagli Etruschi e Bononia dai Galli Boi, è in epoca romana che fiorisce e si sviluppa. In epoca medievale, dà vita alla celebre università, la più antica del mondo, e acquisisce l’appellativo di “Dotta”. Da allora è abitata da migliaia di studenti che ne rallegrano il centro storico. Bologna vanta alcuni musei che, negli anni, sono diventati un riferimento per gli appassionati d’arte: la Pinacoteca Nazionale e il Mambo (il Museo d’Arte Moderna di Bologna), dedicato alle nuove tendenze dell’arte contemporanea, per citarne un paio.

Dello stesso tenore è la città di Ferrara. Qui, l’ultima domenica di maggio, si tiene il palio più antico d’Italia, quello di San Giorgio, istituzionalizzato dal Comune nel 1279. Nel 1471, il palio venne modificato per salutare l’ingresso a Ferrara del duca Borso d’Este, di ritorno da Roma dove era stato insignito del titolo ducale. Ancora oggi viene riprodotto il corteo quattrocentesco che accolse il duca, con ben ottocento personaggi in costume d’epoca. Rimini invece vanta una grande tradizione turistica: è qui che nel 1843 è stato inaugurato il primo stabilimento balneare in Italia. Una cultura dell’ospitalità che si è diffusa da Rimini lungo tutta la costa, da Riccione a Misano.