Zona rossa scampata, venerdì restiamo “arancioni”

Venerdì, dunque, a meno di clamorosi dietrofront, resteremo in zona arancione ma preoccupa in ogni caso l’andamento dell’indice di contagio Rt, che se dovesse schizzare sopra l’1,25 condannerebbe in ogni caso la regione alle misure più rigide.

Il nuovo Dpcm del governo è atteso per domani e quel giorno ci sarà una nuova riunione per tirare le fila di tutti i provvedimenti discussi in questi giorni: la conferma del coprifuoco dalle 22 alle 5; il divieto di spostamento tra regioni anche in zona gialla; l’introduzione delle zone bianche in presenza di un indice Rt particolarmente basso (0,5) ma anche provvedimenti allo studio che già creano malumori e polemiche, come la previsione di vietare il servizio d’asporto dei bar dopo le 18.