Covid: salgono a 4 i positivi alla casa di riposo di Cesenatico

Oggi a Cesenatico si registrano 7 nuovi casi di positività al Coronavirus. In totale i casi sul territorio comunale salgono dunque a 306. Quattro di questi si sono verificati alla casa di riposo e del centro diurno in via Magrini a Cesenatico, dove sono risultati positivi due ospiti, un’operatrice e un autista del centro diurno.

E’ questo il risultato dell’ultimo screening che viene effettuato regolarmente a tutti gli ospiti e gli operatori della struttura. La prima ospite, classe 1935, asintomatica, è stata trasferita in una struttura di residenza Covid dedicata a Rimini; la seconda, del 1930, con lievi sintomi febbrili, è stata invece ricoverata all’ospedale Bufalini di Cesena. Per quanto riguarda l’operatrice, anche lei asintomatica, aveva ricevuto la prima dose di vaccino il 5 gennaio, un tempo ancora troppo precoce perché il vaccino potesse garantire la sua efficacia. L’operatrice e l’autista sono in quarantena e anche un gruppo di 7 ospiti del centro diurno è in isolamento fiduciario.