Endorsement di Morrone per Buda: “Candidato ideale”

“L’ex sindaco – le parole di Morrone – sarebbe una persona esperta, perfetta per il cambio di passo che serve”. Il segretario regionale del Carroccio parla di una decisione “non ancora ufficiale”, ma piuttosto di un “un tavolo che sta preparando il programma e che interagisce con una rosa di candidati, tutti validi e di grande levatura, tra questi c’è Roberto Buda, è un ottimo candidato. Buda – ricorda Morrone – ha vinto dieci anni fa e ha amministrato bene per i successivi cinque anni. Serve un cambio di passo e persone esperte, capaci e coraggiose. Buda certamente ha tutte queste caratteristiche, come pure gli altri candidati. Sarà una scelta non facile”. E lo scenario, questo è certo, è cambiato davvero visto che a “tradire”, nell’ultimo anno di mandato, l’ex sindaco Roberto Buda fu proprio la Lega che ritirò il suo appoggio politico consegnando la città al commissariamento: “Da allora – garantisce Morrone – sono cambiate molte cose, siamo cresciuti in tutti i sensi, la realtà politica e i bisogni sono mutati radicalmente”.