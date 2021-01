Falsi rimborsi Apt, partito il processo a Fabio Grassi

Dopo una serie di rinvii è partito ieri mattina in tribunale a Forlì il processo sui presunti “rimborsi falsi in Apt” che vede imputato Fabio Grassi, ex capo ufficio stampa dell’Apt (Azienda di Promozione Turistica) della Regione Emilia-Romagna, giornalista molto noto a Cesenatico (è figlio dell’indimenticato Primo Grassi)

Grassi è finito sotto inchiesta nel 2016 per una serie di rimborsi relativi a pranzi o cene ‘istituzionali’ che Grassi avrebbe consumato con persone diverse dai giornalisti indicati nei moduli di richiesta di rimborso. Per questo dovrà rispondere di truffa, falso e peculato (per avere usato fondi pubblici per fini personali).

La vicenda nasce da un esposto presentato in Regione dal Movimento 5 Stelle ed è poi deflagrata sui giornali grazie ad un articolo sul Corriere della Sera di Bologna di Anna Budini.

Da quell’articolo, infatti, partì l’indagine della Guardia di Finanza che accertò l’esistenza di decine di rimborsi spese compilati con nomi falsi tra il 2010 ed il 2015 per un totale di oltre diecimila euro.

Al centro dell’udienza di ieri un incontro avvenuto a fine luglio 2015 al palazzo del Turismo di Cesenatico in cui Fabio Grassi – temendo di essere scoperto – incontrò tre giornalisti di altrettante testate locali rivelando di aver inserito i loro nomi in alcuni moduli di rimborso per pranzi e cene – molte delle quali a Cesenatico – consumate con altre persone.

Grassi si giustificò con i giornalisti spiegando che l’espediente doveva servire per aggirare le maglie troppo strette dei rimborsi di Apt che per alcune “pubbliche relazioni” (come quella, ad esempio, con il figlio di Dario Fo) non avrebbe autorizzato i rimborsi.