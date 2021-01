Scuola, oggi e domani flash-mob di protesta in Regione

“Se 17 presidenti di Regione su 20 — ha aggiunto Bonaccini — hanno fatto la stessa scelta, non credo siano tutti irresponsabili, ma è perché il governo e gli esperti ci hanno detto che la situazione dei ricoveri nei reparti Covid o nelle terapie intensive era peggiorata anche solo rispetto a una settimana o 15 giorni prima”.

Ma non saranno queste parole a placare gli animi che, dall’annuncio del posticipo della riapertura delle superiori, si sono surriscaldati un bel po’. La data del 25 gennaio per riportare gli alunni in presenza non è stata digerita da tutti e oggi si amplia il numero delle scuole davanti a cui il movimento “Priorità alla scuola” ha organizzato dei flash mob a partire dalle 8 del mattino.

Il “bersaglio” è il governo, certo, ma stavolta le famiglie che hanno deciso di manifestare si sono sentite tradite soprattutto da Bonaccini. Per questo domani pomeriggio faranno un nuovo presidio davanti alla sede della Regione: “Chiediamo ai partecipanti di portare una candela o una torcia per aiutarci a fare luce sulla scuola e sul suo ruolo centrale, non contro la salute, ma per la salute della società”, si legge nell’invito alla protesta che sarà fatta in viale Aldo Moro.