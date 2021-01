E da lunedì si versano le vecchie tasse sospese per Covid…

Non vorremmo essere nei panni dei commercialisti di Cesenatico che, in questi giorni, dovranno telefonare ai propri clienti per ricordare loro le scadenze delle tasse. Il rischio di ricevere in risposta qualche epiteto colorito stavolta è alto.

Gennaio, infatti, è uno dei mesi più impegnativi per i contribuenti e, anche se molte attività oggi vivono giorni difficili, l’Erario non aspetta e, anzi – in piena zona arancione – rincara la dose.

Eh già perché entro il 18 gennaio dovremo versare anche quelle imposte “generosamente” sospese per l’emergenza Covid.

Entro lunedì, infatti, i lavoratori autonomi, liberi professionisti titolari di partita Iva, gli imprenditori, gli artigiani e commercianti, gli agenti e rappresentanti di commercio, le società di persone e soggetti equiparati, le società di capitali e enti commerciali, gli enti che non svolgono attività commerciali, devono provvedere ai versamenti relativi alla prima rata (pari al 50%) dei tributi sospesi nel 2020 per l’emergenza pandemica.

Fanno eccezione solo i contributi sospesi Inps che sono stati ulteriormente prorogati al 31 gennaio 2021, scadenza che slitta a lunedì 1° febbraio 2021, come comunicato dallo stesso Istituto previdenziale.

La chiamata alla cassa riguarda, tra gli altri, le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, ricevitorie del lotto, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, aziende termali, onlus e altri soggetti.

Tutti i pagamenti sospesi potranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione.

La norma, infatti, ammetteva o il versamento in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 oppure il ricorso alla rateazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, ed il restante 50%, senza sanzioni e senza interessi, mediante rateazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata, entro il 16 gennaio 2021, che slitta a lunedì 18 gennaio.