Feste natalizie? Google ha tracciato gli spostamenti

Secondo la documentazione di Google, dal 15 dicembre al 10 gennaio per la provincia di Forlì-Cesena si è visto un calo degli spostamenti in tutte le categorie prese in esame (retail e tempo libero -74%, alimentari e farmacie -49%, parchi -73%, stazioni trasporto pubblico -62% e luoghi di lavoro -29%) tranne nella voce “zone residenziali”, che ha fatto segnare un +18%, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Si tratta di dati in linea con la media regionale.

Vi sarebbero stati picchi di spostamenti in provincia di Forlì-Cesena, prossimi al 40%, in occasione delle festività di Natale, Capodanno e dell’Epifania. Un simile dato era stato registrato anche in occasione dell’Immacolata.

Il segno + lo troviamo anche per la voce “supermercati” che registrano un 40% per questi spostamenti in occasione dei giorni rossi in calendario, in particolar modo nel giorno della vigilia di Natale.

. E dopo i pranzi le passeggiate, con un aumento dei flussi verso i parchi. Spostamenti consentiti nell’ambito delle deroghe permesse tra le restrizioni introdotte a ridosso delle festività.