Scuola: il Tar sospende l’ordinanza dell’Emilia Romagna

L’ordinanza – secondo i giudici amministrativi – comprimeva in “maniera eccessiva”, “immotivatamente” e “ingiustificatamente”, il “diritto degli adolescenti a frequentare di persona la scuola quale luogo di istruzione e apprendimento culturale nonché di socializzazione, formazione e sviluppo della personalità”.

“Siccome le sentenze si rispettano, proporrò lunedì di riaprire le scuole – ha spiegato il presidente della Regione Emilia Romagna a La7 che ha già fissato un incontro con i sindaci per organizzare la riapertura delle scuole, per la quale erano già stati messi in campo circa 500 autobus in più.