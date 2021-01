Basket, Tigers in trasferta per vincere e convincere

Prima trasferta piemontese per i Tigers Cesena. Nuovono in terra sabauda per affrontare la cenerentola del girone, Alessandria, nell’anticipo della 7^ giornata. Ancora a secco di vittorie, Alessandria è costituita da un gruppo di giovanissimi, appena 21 anni l’età media, chiamati a confrontarsi con una stagione anomala. Stagione nella quale fare esperienza sotto la guida di un coach che di esperienza ne ha invece da vendere: Claudio Vandoni. Classe 1948, Vandoni è ad oggi il più giovane allenatore ad aver guidato una squadra in Serie A femminile. Correva l’anno 1973. Con l’arrivo di coach Vandoni nel 2016, i piemontesi vincono la C Silver e l’anno successivo perdono la finale per la promozione in Serie B. Per gli alessandrini la terza categoria nazionale arriverà comunque nell’estate del 2019 grazie al ripescaggio.