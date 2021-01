Il sindaco scrive al Governo: “110% anche agli hotel”

Il sindaco Matteo Gozzoli ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ai Ministri Gualtieri (Economia), Patuanelli (Sviluppo Economico) e Franceschini (Turismo e Cultura) per richiedere che il cosiddetto superbonus del 110% venga esteso anche alle strutture ricettive in questo momento così difficile per tutto il comparto turistico. Gozzoli ha aderito all’iniziativa promossa dai colleghi sindaci di Ravenna e Rimini, Michele De Pascale e Andrea Gnassi.

Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

l Superbonus si applica agli interventi effettuati da condomìni; persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento; istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”; cooperative di abitazione a proprietà indivisa; Onlus e associazioni di volontariato; associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.