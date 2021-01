Mini-cellulari nei carceri, da Cesenatico la soluzione

Anche il mercato italiano, grazie alle nuove piattaforme di shopping online (in particolare Wish), sta per essere invaso dai mini-cellulari made in China.

Si tratta di apparecchi che non superano i 5 centimetri di lunghezza e che, malgrado prestazioni tecnologiche estremamente affidabili, sono realizzati per il 90% con plastica e resine.

Avendo al loro interno impercettibili quantitativi di metallo riescono ad eludere facilmente i controlli dei normali metal-detector e dunque possono entrare anche in luoghi protetti, come ad esempio le case circondariali, gli istituti di pena o le caserme, dove la presenza di cellulari è assolutamente vietata. Emblematico il caso del carcere di Ragusa dove, nelle scorse settimane, un detenuto – scoperto da una guardia penitenziaria mentre stava telefonando – è arrivato ad ingoiare il micro-cellulare.

Per rilevare questi dispositivi che, se usati in modo illecito, possono rappresentare un’arma molto pericolosa in mano alla criminalità, l’azienda Securitaly di Cesenatico ha sviluppato un nuovo rilevatore (SecurSCAN® ST167-5G) in grado di intercettare i segnali radio digitali e analogici generati da qualunque apparato cellulare anche già predisposto con la nuova tecnologia 5G.